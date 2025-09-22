EEUU sanciona a la mujer del juez brasileño encargado del caso del expresidente Bolsonaro por golpe de Estado

Archivo - El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes y su esposa, la abogada Viviane Barci de Moraes. - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a la abogada Viviane Barci de Moraes, esposa del juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, quien se ha encargado del caso por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, por el cual fue condenado a más de 27 años de cárcel.

La esposa del magistrado ha sido incluida en la 'lista negra' del Departamento del Tesoro de Estados Unidos unos mes después de que ya apareciera en la misma el propio De Moraes, sobre quien la Administración Trump ha puesto el punto de mira en represalias por el proceso judicial contra el expresidente Bolsonaro.

La Administración Trump también ha apuntado hacia Lex Instituto de Estudios Jurídicos, una empresa de abogacía con sede en Sao Paulo, vinculada al magistrado del Supremo y en la que su esposa actúa como socia.

Con estas sanciones, los posibles bienes de la pareja en Estados Unidos permanecen bloqueados, se les prohíbe la entrada en el país y realizar cualquier tipo de acuerdo económico, o negociación con ciudadanos estadounidenses.

El juicio por golpe de Estado al expresidente Bolsonaro ha suscitado una airada reacción desde Washington, con amenazas arancelarias incluidas al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha remarcado que Brasil defenderá su soberanía frente a cualquier chantaje que llegue desde el poderoso vecino del norte.

La Administración Trump justificó en junio de este año la entrada de De Moraes en su lista de sanciones por la supuesta "caza de brujas" que habría emprendido contra figuras de la oposición, incluido Bolsonaro, acusándole además de ser responsable o cómplice de violaciones contra los Derechos Humanos.