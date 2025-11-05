EEUU sanciona a ocho individuos y dos entidades vinculadas a Corea del Norte por blanqueo de capitales

Archivo - Imagen der archivo de una bandera de EEUU. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han impuesto un paquete de sanciones contra ocho individuos y dos entidades vinculadas a Corea del Norte por su relación con delitos cibernéticos y blanqueo de capitales.

El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que con estas sanciones busca "frenar este tipo de delitos utilizados para generar ingresos destinados al desarrollo de armas de destrucción masiva y programas de misiles balísticos de Corea del Norte".

Entre los individuos sancionados se encuentran Jang Kuk Chol y Ho Jong Son, dos banqueros norcoreanos que han reunido fondos de forma ilícita --muchos de ellos en criptomonedas-- y que están relacionados con casos de 'ransomware' que tienen como objetivo "ciudadanos estadounidenses".

"Al generar recursos destinados al desarrollo de armas por parte de Pyongyang, estos actores amenazan directamente la seguridad estadounidense y global", ha apuntado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

En este sentido, ha indicado que el Tesoro "seguirá persiguiendo a estos facilitadores que respaldan los sistemas que permiten nutrir de recursos ilícitos a Corea del Norte".