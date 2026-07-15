EEUU sanciona a tres empresas y cuatro personas por suministrar armas a la Guardia Revolucionaria iraní

Sede del Departamento del Tesoro estadounidense en Washington - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra tres empresas y cuatro personas de distinta nacionalidad por supuestamente formar parte de una red de adquisición de armas para la Guardia Revolucionaria de Irán.

La Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro ha tomado esta medida contra un hombre de nacionalidad iraní identificado como Behruz Namazi y a la empresa que dirige, Nika Jet Company, con sede en Teherán, "que presta servicios para la producción, distribución y mantenimiento de piezas de aeronaves y drones".

"Namazi ha intentado conseguir armas para la Guardia Revolucionaria Islámica", asegura en un comunicado el Tesoro, que apunta a que lo habría hecho a través de la compañía Vanguard Tactical Supply Limited, con sede en Nigeria, y también incluida en este paquete de sanciones.

Asimismo, figura entre los afectados una mujer de nacionalidad italiana y residente en Milán identificada como Dounia Ettaib, a quien el Tesoro acusa de participar "activamente en los esfuerzos por obtener armas para Namazi", sin dar más detalles.

Mientras, un hombre y una mujer de Rusia --Vadim Anatolyevich Druzhbin y Mariya Vladimirovna Selina-- han sido añadidos a la lista en tanto que trabajadores de Avratek 000, una empresa de transporte aéreo con sede en Moscú, también sancionada, y con la que habrían apoyado las "gestiones" de Namazi para suministrar armas a la Guardia Revolucionaria iraní.