EEUU sanciona a una veintena de individuos y entidades por contribuir al programa armamentístico de Irán

Archivo - Bandera de Irán - LI MUZI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han informado este miércoles de que han introducido sanciones contra una veintena de individuos y entidades presuntamente relacionadas con la exportación de petróleo iraní, sometido a fuertes restricciones, y por contribuir al programa armamentístico de Irán.

El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que todos los afectados, a los que se suman más de una decena de buques pertenecientes a la 'flota fantasma' del país, se habrían visto involucrados en acciones que facilitan la "venta ilícita de petróleo iraní" y la producción de misiles balísticos por parte del país de Oriente Próximo. Así, estas medidas han sido adoptadas con el objetivo de "aumentar la presión sobre Irán".

Las sanciones también afectan a aquellas embarcaciones utilizadas para sortear las sanciones internacionales a la hora de exportar petróleo y productos derivados del mismo desde Irán. "El dinero obtenido de la venta de este crudo sirve de fuente principal para el régimen para financiar las medidas de represión a nivel interno, así como para apoyar a terroristas en el exterior", recoge el Departamento en un comunicado.

Esto también afecta a las "múltiples redes que permiten al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas asegurar la maquinaria requerida para impulsar la capacidad de producción de misiles balísticos (...), así como entregar vehículos aéreos no tripulados a terceros países", según el texto.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha afirmado que Irán "está explotando los sistemas de financiación establecidos para la venta de petróleo". "Bajo el fuerte liderazgo de (Donald) Trump, el Tesoro seguirá ejerciendo una presión máxima sobre Irán para reducir las capacidades del régimen a la hora de apoyar el terrorismo, cuestión que prioriza frente a las vidas de los iraníes", ha apuntado.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ha indicado en un comunicado que Irán "continúa gestionando mal su economía, con consecuencias catastróficas para su pueblo, y prioriza la financiación de agentes extranjeros y misiles por encima de las necesidades básicas de los iraníes comunes". "Las sanciones de hoy se centran en los fondos ilícitos que el régimen utiliza para promover sus fines malignos y desestabilizadores", ha aclarado.

"Esta medida contrarresta el agresivo desarrollo de misiles y otras capacidades de armas asimétricas y convencionales por parte del régimen iraní. También niega al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica el acceso a los activos y recursos que sustentan sus actividades desestabilizadoras. Las designaciones de no proliferación aprobadas hoy respaldan la reimposición de las medidas y sanciones restrictivas de las Naciones Unidas contra Irán, resultado directo del "incumplimiento significativo" del régimen iraní de sus compromisos nucleares.