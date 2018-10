EEUU.- El segundo mayor banco hipotecario de EEUU se declara en quiebra

Actualizado 22/08/2007 21:27:16 CET

TUCSON (ESTADOS UNIDOS), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El banco hipotecario First Magnus Financial se acogió a la protección del capitulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos al no poder hacer frente a sus obligaciones apenas una semana después de que la entidad anunciase el despido de 6.000 empleados y que dejaba de conceder préstamos hipotecarios ante las dificultades para financiarse en el mercado secundario de hipotecas.

La entidad radicada en Tucson registró su solicitud en el Tribunl de quiebras del distrito de Arizona indicando que su pasivo asciende a 812,5 millones de dólares (601 millones de euros), mientras que sus activos estaban valorados en 942,1 millones de dólares (696,5 millones de euros).

La firma financiera anunció la semana pasada el despido de la práctica totalidad de su plantilla de 6.000 empleados y el cese de su actividad hipotecaria debido a sus dificultades para obtener financiación en el mercado secundario de hipotecas.

"Lamentamos se haya visto en esta situación por la crisis de liquidez en el mercado secundario de hipotecas. Después de haber considerado cuidadosamente todas las alternativas, acogernos al capítulo proporciona a la compañía la capacidad de mantener el valor lo más elevado posible para sus acreedores", indicó el presidente y consejero delegado de la entidad, G.S. Jaggi.