EEUU y seis países árabes, incluida Arabia Saudí, condenan como "injustificados" los ataques de represalia iraníes

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos, Jordania, Baréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han emitido en la madrugada de este lunes un comunicado conjunto en el que "condenan enérgicamente" los ataques lanzados por Irán "contra territorios soberanos de la región", tachando de "injustificadas" las acciones de represalia de Teherán contra los ataques realizados por Estados Unidos e Israel que comenzaron este sábado.

Los gobiernos de los citados países "condenan enérgicamente los indiscriminados e imprudentes ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán contra territorios soberanos de la región, incluyendo Bahréin, Irak (incluida la región del Kurdistán iraquí), Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos", reza el comunicado conjunto.

En él, los siete firmantes han denunciado que "estos ataques injustificados tuvieron como objetivo territorio soberano, pusieron en peligro a la población civil y dañaron infraestructura civil".

En este sentido, han lamentado la respuesta iraní a los ataques israelíes y estadounidenses, una acción que "representa una peligrosa escalada que viola la soberanía de múltiples Estados y amenaza la estabilidad regional", según el texto, que subraya que "atacar a civiles y a países que no participan en hostilidades constituye un comportamiento imprudente y desestabilizador".

"Nos mantenemos unidos en la defensa de nuestros ciudadanos, nuestra soberanía y nuestro territorio, y reafirmamos nuestro derecho a la legítima defensa ante estos ataques", han subrayado los ejecutivos norteamericano y árabes firmantes, que han querido reafirmar su "compromiso con la seguridad regional" y han ensalzado "la eficaz cooperación en materia de defensa aérea y antimisiles, que ha evitado una pérdida de vidas y una destrucción mucho mayores".

La Administración de Donald Trump se ha unido a estos seis países árabes --cinco de ellos, del Consejo de Cooperación del Golfo, de cuyos miembros sólo se ha ausentado Omán-- al condenar la respuesta de Teherán a los bombardeos de Estados Unidos e Israel iniciados el pasado sábado y que costaron la vida al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Entre los múltiples objetivos de Irán se encuentran las bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin y un radar antimisiles israelí en Emiratos Árabes Unidos.