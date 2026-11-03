EEUU suprimirá a Sudáfrica y Ruanda de su programa preferencial de comercio para África

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un encuentro sobre comercio con líderes africanos en la Casa Blanca - Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado su intención de eliminar a Sudáfrica y a Ruanda del programa de preferencias comerciales establecido por la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA, por sus siglas en inglés), a partir del 1 de enero de 2027.

"La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha encabezado la revisión interinstitucional anual sobre la elegibilidad de los países del África subsahariana para el programa", ha anunciado el propio representante, Jamieson Greer, en un comunicado en el que afirma que, "basándose en dicha revisión", el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha determinado que "los gobiernos de Ruanda y Sudáfrica están llevando a cabo prácticas que no se ajustan a los criterios de elegibilidad".

Greer ha descrito estas prácticas como "preocupantes y generalizadas" antes de citar, entre ellas, "barreras que socavan el comercio y la inversión estadounidenses, así como prácticas que representan una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos en la región".

En concreto, según la nota, la Administración Trump apunta en Ruanda a "barreras al comercio y la inversión, el Estado de derecho, pluralismo político, derechos laborales reconocidos internacionalmente, Derechos Humanos, y amenazas a la seguridad nacional y a intereses de política exterior de Estados Unidos". En Sudáfrica, en cambio, alega también "preocupación por barreras al comercio y la inversión estadounidenses" y "amenazas a la seguridad nacional y a intereses de política exterior" de Washington, elementos a los que agrega "corrupción".

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, Leo Brent Bozell III, ha considerado "lamentable que las políticas sudafricanas hayan conducido a la exclusión de Sudáfrica del programa AGOA", un desenlace que, con todo, ha calificado como "previsible y evitable" y que ha atribuido a "que el gobierno sudafricano desestimó preocupaciones legítimas planteadas" por la Casa Blanca.

SUDÁFRICA BUSCA EXPORTAR AL RESTO DE ÁFRICA, LA UE, INDIA Y CHINA

En respuesta, el ministro de Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica, Mpho Parks Tau, ha afirmado que Pretoria seguirá acelerando la diversificación de los mercados de exportación de Sudáfrica con el fin de proteger los empleos, mientras busca oportunidades en el continente africano, India, la Unión Europea y China, entre otros destinos.

Asimismo, ha asegurado que se han conseguido nuevos mercados para los exportadores de fruta sudafricanos, según ha recogido la cadena sudafricana SABC.

Ante esta nueva situación, el ministro ha manifestado que, si bien el programa AGOA sigue siendo importante para Sudáfrica, no representa la totalidad de la relación económica entre Sudáfrica y Estados Unidos.