Egipto destaca la importancia de "preservar la seguridad marítima" y pide el cese de todos los ataques

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Bader Abdelati. - Khaled Elfiqi/dpa - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Bader Abdelati, ha mantenido este sábado conversaciones telefónicas con sus homólogos de Irán y Omán, Abbas Araqchi y Badr al Busaidi, respectivamente, unas llamadas durante las cuales ha destacado la importancia de "preservar la seguridad marítima" en la región.

Así, ha pedido el cese de todos los ataques ante las crecientes tensiones en pasos de navegación "de vital importancia", según un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio. "Es importante mantener la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y en el mar Rojo, consideradas zonas vitales para la economía global y la seguridad energética", ha afirmado.

Además, ha pedido el "cese inmediato de todas las acciones militares y de cualquier acto que sirva de provocación y genere tensiones" en la región.

Estados Unidos ha vuelto a lanzar a lo largo de esta semana ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento firmado en junio, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego pactado en abril y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.