Egipto y Etiopía se enzarzan en un nuevo conflicto sobre la Presa del Renacimiento

Archivo - Vista general de la Presa del Gran Renacimiento, construida por Etiopía en el río Nilo Azul - Yirga Mengistu/Adwa Pictures Plc / DPA - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Egipto y de Etiopía han protagonizado en las últimas horas duros cruces de declaraciones en medio de inundaciones en suelo egipcio provocadas por la Presa del Renacimiento, el enorme proyecto de infraestructuras etíope y epicentro de largas tensiones diplomáticas entre amos países.

El Ministerio de Recursos Hídricos e Irrigación egipcio acusó el viernes a Etiopía de causar estas inundaciones en el delta del Nilo merced a una "temeraria" gestión de las descargas de agua de la presa (2.000 millones de metros cúbicos de agua en septiembre, según el Ministerio, incluyendo un repunte de 485 millones a 780 millones de metros cúbicos del 10 al 27 de ese mes".

Los gobiernos de los tres países afectados alcanzaron en enero de 2020 un principio de acuerdo sobre los principales puntos de disputa en torno a la infraestructura, pero Adís Abeba abandonó las conversaciones antes de firmarlo, lo que ha alimentado las tensiones con El Cairo y Jartum, acrecentadas además por el conflicto en Sudán.

Este sábado, el Ministerio de Agua y de Energía de Etiopía ha condenado una acusación "repleta de falsedades, contradicciones y distorsiones" y defendido la importancia de la presa para contener precisamente las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de las últimas semanas, antes de asegurar que las descargas de septiembre no alcanzan ni por asomo los niveles que denuncia Egipto.

Etiopía replicó instando a Egipto a "abandonar sus delirios de hidrohegemonía" y desestimó los llamamientos de El Cairo a los "derechos históricos" como un "vestigio del pensamiento colonial".