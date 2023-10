Egipto invita a Brasil a una cumbre sobre en Gaza tras el fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Egipto ha invitado a Brasil, que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a una cumbre para tratar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza por el asedio impuesto por las autoridades de Israel en el marco de la guerra con el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), que controla el enclave.

La invitación se ha producido después del intento de Brasil de aprobar una resolución que buscaba un alto el fuego y la entrega de ayuda humanitaria a civiles, pero que no ha tenido éxito porque Estados Unidos ha vetado el texto, alegando que no mencionaba el derecho de Israel a la defensa propia.

No obstante, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva no puede viajar porque se está recuperando de una operación de cadera, por lo que enviará este sábado a la capital egipcia, El Cairo, a un representante que no ha anunciado por el momento, informa Agencia Brasil.

Durante el fin de semana, el mandatario habló por teléfono con su homólogo egipcio, Abdelfáta al Sisi; y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Lula pidió apoyo para la salida de brasileños de la Franja de Gaza y reafirmó la importancia de buscar paz en la región.

"La gente inocente de Gaza no puede pagar el precio de la locura de quienes quieren la guerra", declaró entonces el presidente brasileño, que mostró su preocupación por los civiles palestinos y condenó los ataques de Hamás en territorio israelí.

El ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ha afirmado que ahora es necesario esperar la "evolución de los hechos" para ver si es posible proponer un nuevo proyecto de resolución sobre el conflicto. "Tenemos que esperar un poco a que los hechos evolucionen y ver si hay margen de adaptación. Tiene que ser una propuesta diferente a la actual porque, si repetimos la misma, obviamente tendrá el mismo resultado", ha declarado.