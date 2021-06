Egipto y Sudán piden una acción internacional para que Etiopía muestre "seriedad" en contactos sobre la presa

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Egipto y Sudán han reclamado a la comunidad internacional que pida a Etiopía que "negocie con seriedad" en torno a su construcción de una presa en el río Nilo Azul y han alertado nuevamente de los "graves riesgos" que supondría que Adís Abeba proceda a un llenado unilateral del embalse por segundo año consecutivo.

El Cairo y Jartum han publicado un comunicado conjunto tras una reunión en Sudán entre los ministros de Exteriores e Irrigación de ambos países para abordar la situación, texto en el que han destacado que las conversaciones han tenido lugar "en una atmósfera amistosa y positiva caracterizada por el entendimiento mutuo".

Así, han solicitado a Etiopía que negocie "de buena fe y con voluntad política real" para lograr "un acuerdo exhaustivo, justo y legalmente vinculante" sobre las operaciones de llenado, después de que las conversaciones medidas por la Unión Africana (UA) "se estancaran debido a la intransigencia etíope".

Ambos países han incidido además en la necesidad de "coordinación para actuar con el objetivo de proteger la seguridad, la paz y la estabilidad en la región y el continente africano", para lo que han subrayado que es necesaria "una participación activa" de la comunidad internacional para alejar "los riesgos" de las políticas etíopes sobre la presa.

En esta línea, han mostrado su "profunda preocupación" por los "potenciales efectos y daños" de un llenado unilateral de la presa por parte de Etiopía y el impacto sobre "los derechos e intereses sobre el agua" de ambos países.

Las autoridades etíopes han rechazado en el pasado las acusaciones de El Cairo y Jartum y han acusado a ambos países de "no negociar de buena fe" y no hacer "concesiones" en las conversaciones medidas por la UA, que no han logrado prácticamente avances durante los últimos meses.

Los gobiernos de Egipto, Etiopía y Sudán alcanzaron en enero de 2020 un principio de acuerdo sobre los principales puntos de disputa en torno a la construcción de la presa y se comprometieron a firmar el documento final a finales de febrero, si bien Adís Abeba abandonó las conversaciones antes de firmar el acuerdo, algo que sólo hizo El Cairo.

Etiopía, que está financiando en solitario el proyecto y espera convertirse en el mayor generador y exportador de electricidad del continente, rechaza estas acusaciones. Las obras están siendo llevadas a cabo en la región de Benishangul-Gumaz y, una vez finalizadas, la presa será la más grande del continente.

Ante la falta de consenso, Adís Abeba ya ha confirmado que llevará a cabo el segundo llenado de la GERD aprovechando la temporada de lluvias de julio y agosto, en medio de las advertencias de Jartum y El Cairo, que han apuntado que todas las opciones "están sobre la mesa".