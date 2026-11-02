Egipto traslada a Sudán el apoyo a su "unidad y soberanía" y rechaza las interferencias en la crisis

Archivo - El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, y su homólogo de Sudán, Mohieldin Salem. - Egyptian President Office apaim / Zuma Press / Eu

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, ha trasladado este lunes a su homólogo de Sudán, Mohieldin Salem, el apoyo a la "unidad y soberanía" del país, rechazando que haya interferencias extranjeras en la crisis bélica que atraviesa Sudán desde 2023.

"Hablé con el ministro de Asuntos Exteriores de Sudán sobre las relaciones bilaterales y la situación en el país, haciendo hincapié en el apoyo de Egipto a su unidad, soberanía y a una solución política sin injerencias externas", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales sobre la reunión mantenida con Salem en El Cairo.

Además la cita ha servido para mantener reuniones sobre la gestión del agua, apuntando a la cooperación entorno al río Nilo y proteger los derechos sobre el agua, rechazando acciones unilaterales a este respecto.

En este sentido, ambos vecinos han firmado un memorando de entendimiento sobre desarrollo hídrico, "que abarca la rehabilitación de instalaciones, la protección contra inundaciones y la captación de agua de lluvia", ha informado el Ministerio de Exteriores egipcio.

De lado del Ejército sudanés se ha señalado repetidamente a Emiratos Árabes Unidos por suministrar armas y prestar ayuda militar directa a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo paramilitar que se enfrenta a las autoridades sudanesas en el marco del conflicto civil desatado en abril de 2023 tras los problemas para su integración en las Fuerzas Armadas.

Desde entonces, Jartum viene denunciando el apoyo externo que reciben las RSF de Emiratos y otros países como Chad o Kenia.

Sudán ha alertado de este tráfico de armas y mercenarios, apuntando a diversos implicados en estas redes y afirmando que las RSF cuentan entre sus filas con personas llegadas desde otras zonas del continente e incluso desde Colombia y Bolivia para combatir en el conflicto.