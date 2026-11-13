Eisenkot denuncia las difamaciones de Netanyahu a la población árabe y defiende explorar la "mayoría de cambio"

El líder de Yashar, Gadi Eisenkot, tras las elecciones en Israel. - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor, encargado de formar el próximo Gobierno en Israel, Gadi Eisenkot, ha denunciado este viernes los ataques y difamaciones del primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, contra la población árabe asegurando que esta minoría esta siendo objeto de una campaña "racista y violenta", y por contra ha defendido explorar la "mayoría de cambio" en la Knesset.

"Los ciudadanos árabes de Israel representan el 21% de la población total. Desde el comienzo de la campaña electoral, están siendo objeto de una campaña racista y violenta de deslegitimación, alimentada por el primer ministro saliente y su entorno por motivos políticos", ha afirmado Eisenkot en un largo mensaje en redes sociales en el que señala sus reflexiones en medio de las negociaciones para formar nuevo Ejecutivo en Israel, tras las elecciones del pasado 27 de octubre que propiciaron una mayoría alternativa a Netanyahu, aunque para ello el bloque que lidera el ex jefe del Estado Mayor tendrá que pactar con fuerzas árabes.

En este sentido, ha subrayado que los ciudadanos árabes de Israel forman parte de la historia del país y "el intento de marginarlos y difamarlos como colectivo" es un acto "contrario al interés del Estado", insistiendo en que además va en contra de los principios de Israel.

"Se puede discrepar de los representantes de los partidos árabes, incluso sentir un profundo rechazo hacia algunos de ellos. Pero no se puede, no es correcto y no permitiré que se difame a todo un sector de la población", ha añadido.

Sobre las negociaciones en marcha, el líder de Yashar ha subrayado su intención de "remover cielo y tierra y hablar con todos los cargos públicos electos" que estén de acuerdo con los principios puestos sobre la mesa para una coalición que saque a Netanyahu del poder, todo con la idea de "formar un Gobierno estable lo antes posible".

"Es lo que exige el momento actual y es el mandato que vosotros me habéis otorgado. No hacerlo sería un grave error. Considero que esta es la manera correcta de llevar adelante las negociaciones: consolidar la alianza, ampliar las posibilidades, impulsar formas creativas de cooperación y, sobre todo, mantener un diálogo basado en principios", ha resumido.

Eisenkot ha avanzado que, en este sentido, se han conseguido "avances" en el diálogo con los socios y que, paralelamente, están trabajando "para explorar todas las posibilidades existentes".

"SEMANAS COMPLEJAS" POR DELANTE

De este modo, Eisenkot, cuyo partido Yashar obtuvo 21 escaños y lidera el bloque de partidos contrarios a Netanyahu, ha vaticinado "semanas complejas e importantes" por delante, pero ha llamado a aprovechar la "mayoría de cambio" salida de las elecciones.

"Estoy decidido a superar todas las dificultades y desafíos para formar un Gobierno y devolver a Israel a puerto seguro", ha indicado, tras unos primeros días de contactos entre las distintas formaciones para pactar el próximo Ejecutivo.

Así ha recalcado que la mayoría parlamentaria contraria a Netanyahu ya se está haciendo "valer con determinación y rapidez" en la Knesset, tras señalar el nombramiento de distintas comisiones parlamentarias. "Nombramos a personas excelentes y comenzamos los procedimientos legislativos para establecer una comisión estatal de investigación, al tiempo que iniciamos la derogación de leyes que perjudicaron a la democracia", ha afirmado, apuntando la dirección a seguir.

En este sentido, ha indicado que "se acabaron los días en los que el Gobierno saliente actuaba con prepotencia y atropello, como si tuviera el campo de juego vacío y nadie pudiera oponérsele", por lo que ha defendido el control de la Knesset, dejando claro que "volverá a ser la casa de todo el pueblo".

Por último, ante las negociaciones políticas para un nuevo Gobierno, Eisenkot ha advertido de que habrá "numerosas maniobras mediáticas y mentiras" para impedir el acuerdo para el próximo Ejecutivo. "Recomiendo tomar todas esas informaciones con cautela y no darles credibilidad automáticamente", ha añadido.

Netanyahu y Eisenkot se reunieron este jueves en una cita en la que pactaron informarse el uno al otro de la "situación de seguridad" del país. Pese al encargo presidencial con el que cuenta el líder opositor, Netanyahu insiste en encabezar un "gobierno de unidad" liderado por su partido, Likud, apelando al respaldo de los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha.