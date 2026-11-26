Archivo - El líder de Yashar, Gadi Eisenkot, en un acto tras las elecciones israelíes. - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido Yashar, que lidera el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, ha anunciado este jueves un acuerdo con el partido de Los Demócratas del exdirigente laborista Yair Golan, para formar un Gobierno de coalición, por lo que el dirigente opositor ya cuenta con dos apoyos para confeccionar un Ejecutivo de coalición.

"El presidente del partido Yashar, Gadi Eisenkot, y el presidente del partido los Demócratas, Yair Golan, han llegado a un acuerdo para firmar un pacto de coalición entre ambos partidos", han informado en un comunicado conjunto ambas formaciones tras superar las discrepancias por las negociaciones paralelas de Yashar con el partido Likud del primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu.

Por su lado, Golan ha defendido el pacto como parte de la promesa contraída con los electores para "reemplazar a Netanyahu y proteger la democracia". "Y así se hizo. Llamo a todas las partes a reunirse lo antes posible para conclusiones y firmas, traer un gobierno y liderar a Israel hacia un nuevo camino", ha asegurado, incidiendo en que más formaciones se sumen a la coalición liderada por Eisenkot.

Horas antes Yashar había informado de que volvía a abrir los canales con el partido de Golan en previsión de unas "conversaciones maratonianas para alcanzar un acuerdo de coalición". Medios israelíes apuntando a un comunicado del propio partido señalan que Los Demócratas han pactado su entrada en el Ejecutivo con cuatro ministerios de corte social y cultural además de la cartera de Seguridad Nacional.

Según el comunicado, el acuerdo incluye compromisos en materia de justicia como es la "derogación total de la reforma judicial, salvaguardar la independencia del poder judicial y garantizar importantes logros para la sociedad israelí, la democracia israelí y la sociedad árabe".

Lo cierto es que el partido de Eisenkot, en el marco del encargo para formar el próximo Ejecutivo, mantiene negociaciones a varias bandas y sigue inmerso en conversaciones con el Likud de Netanyahu.

Este se trata del segundo pacto al que llega Yashar tras asegurar hace unos días los votos de Yisrael Beitenu, del exministro Avigdor Liberman, que cuenta con siete escaños en la Knesset.

El bloque opositor en Israel obtuvo 48 escaños, por debajo de la coalición que respalda a Netanyahu, que consiguió 53, si bien tiene al alcance el Gobierno si llega a un entendimiento con los partidos árabes Lista Conjunta y Raam, que juntos suman 19 escaños.