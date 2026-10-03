Ejecutado en Irán un condenado por disparar contra la Policía durante las protestas de principios de año

Archivo - Protestas en Washington contra ejecuciones en Irán (imagen de archivo) - Ali Khaligh / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Judicatura iraní ha anunciado este sábado la ejecución de un individuo condenado por abrir fuego contra la Policía durante las protestas de principios de año contra el Gobierno.

El individuo ha sido identificado como Siavash Jamshidi, condenado a muerte por "empuñar y disparar un arma de fuego", y por "conspirar contra la seguridad del Estado", informa la agencia iraní Mizan, el órgano portavoz de la Judicatura.

Jamshidi disparó al menos tres veces contra la policía el 8 de enero y fue arrestado dos días después con una pistola en Shahrekord, en el suroeste de Irán.

Las protestas estallaron el 28 de diciembre de 2025 debido a las dificultades económicas y se convirtieron en manifestaciones generalizadas que exigían el fin del gobierno clerical en la República Islámica.

Irán culpó a grupos armados y operativos respaldados por Estados Unidos e Israel de su participación en las protestas y de parte de la violencia.