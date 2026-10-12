Ejecutado en Irán un hombre acusado de apoyar a un grupo terrorista implicado en el ataque a una comisaría en 2024

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han informado este lunes de la ejecución de un hombre condenado por haber prestado apoyo a un grupo terrorista implicado en el ataque que tuvo lugar hace dos años contra una comisaría de la provincia de Sistán y Baluchistán, en la frontera oriental del país, en el que murieron una decena de policías.

El hombre ha sido identificado como Omar Dorostarán, considerado miembro de una organización terrorista y quien fue ahorcado el domingo tras ser detenido y juzgado, según informaciones de la agencia iraní Mizan.

Dorostarán fue condenado a muerte por rebelión armada y complicidad tras el mortal atentado de 2024 contra la comisaría, el cual fue atribuido al grupo yihadista y separatista suní Jaish al Adl (Ejército de la Justicia).

Así, fue acusado de haber proporcionado apoyo logístico a los equipos operativos del grupo, lo que incluía organizar el alojamiento de sus miembros o trasladarlos a los lugares de los atentados.