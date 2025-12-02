Ejecutado en público en Irán un hombre por el asesinato de su esposa en 2020

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este martes en público en la ciudad de Senman (norte) a un hombre condenado por el asesinato de su esposa en 2020, después de que la sentencia a pena capital haya sido ratificada por el Tribunal Supremo.

El hombre fue declarado culpable de asesinato después de asfixiar a su esposa e intentar hacer pasar su muerte por natural, según ha informado el portal iraní de noticias Mizan Online, que ha apuntado que las investigaciones y análisis forenses permitieron determinar la causa del fallecimiento de la mujer.

"Tras finalizarse las investigaciones, la recopilación de pruebas documentales y revisar extensamente el caso, un tribunal de Semnan declaró al acusado culpable y emitió una sentencia retributoria", ha explicado el jefe del aparato judicial provincia, Ualmuslimin Akbari, en referencia a la pena de muerte.

Irán, que lleva a cabo las ejecuciones por ahorcamiento --normalmente en prisiones, aunque en ocasiones lo hace en público--, es el segundo país que más aplica la pena capital del mundo, por detrás de China, según datos de diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional.