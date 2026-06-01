Ejecutados en Irán dos hombres condenados por el incendio de una mezquita de Teherán durante las últimas protestas

Archivo - Bandera de Irán - LI MUZI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este lunes a dos hombres condenados por su presunta relación con el incendio de una mezquita en la capital, Teherán, durante las manifestaciones antigubernamentales registradas entre finales de diciembre y principios de enero.

Los ajusticiados, identificados como Mehrdad Mohamadinia y Ashkan Maliki, fueron sentenciados por el incendio contra la mezquita Yafari de Teherán después de ser declarados culpables de provocar deliberadamente las llamas y participar en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Así, las ejecuciones han sido llevadas a cabo a primera hora del día por ahorcamiento después de que los veredictos fueran ratificados por el Tribunal Supremo, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, en medio del repunte de los ajusticiamientos tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las autoridades iraníes han confirmado más de 3.100 muertos en las protestas --entre ellos 600 "terroristas" y más de 2.400 civiles y agentes de las fuerzas de seguridad-- y han responsabilizado a fuerzas externas de avivar la violencia en las manifestaciones con el fin de justificar una posible intervención de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en varias ocasiones con lanzar una ofensiva contra Irán por la represión de las protestas y, si bien se embarcó en un nuevo proceso de negociaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo nuclear, terminó por acometer por sorpresa una ofensiva conjunta con Israel.

El propio Trump reconoció el 5 de abril que su Gobierno envió armas a manifestantes durante las protestas con la esperanza de fomentar un levantamiento contra las autoridades, lo que llevó a Teherán a subrayar que estas palabras suponen un espaldarazo a la versión oficial sobre la implicación de personas armadas en las movilizaciones.