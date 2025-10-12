El Ejército de Bangladesh detiene a 15 militares tras una orden de un tribunal del país

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Bangladesh ha detenido a 15 militares después de que el Tribunal sobre Crímenes Internacionales haya emitido una orden de arresto contra 25 miembros de las fuerzas militares bengalíes y otras cinco personas públicas por cometer crímenes contra la humanidad por el secuestro y tortura de disidentes políticos durante el mandato de la ex primera ministra Sheij Hasina entre 2009 y 2024.

"Entre los nombrados en el caso del tribunal, nueve están retirados, uno está de baja por jubilación (LPR) y 15 siguen en servicio", ha indicado el general del Ejército Md Hakimuzzaman en una comparecencia ante los medios recogida por el portal de noticias Bdnews24.

Mientras que los 15 detenidos "obedecieron" la orden de arresto, otro acusado habría salido de su casa el pasado 9 de octubre bajo el pretexto de reunirse con su abogado y actualmente se encuentra en paradero desconocido. Las autoridades de Bangladesh continúan desde entonces buscando al acusado y habrían emitido avisos a los aeropuertos e instalaciones portuarias del país para evitar que pueda huir al extranjero.

"En casos similares durante los últimos 54 años, el Ejército ha puesto bajo custodia a personas acusadas antes de concluir los procedimientos judiciales, como los consejos de guerra o los consejos de guerra generales", ha indicado el alto mando del Ejército.

Un asesor de defensa y seguridad de la ex primera ministra, el general de división retirado Tarique Ahmed Siddique, y exoficiales de la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas también están entre los acusados.

Sheij Hasima huyó el pasado año a India tras semanas de protestas lideradas por estudiantes que pusieron fin a 15 años de mandato, marcado por polémicas prácticas contra oponentes políticos, ejecuciones extrajudiciales y corrupción.

Las protestas antigubernamentales estallaron en julio de 2024 contra una ley de cuotas para el acceso a empleo público durante el Gobierno del partido Liga Awami, liderado por la ex primera ministra Hasina. Se estima que unas 1.400 personas murieron durante las protestas y miles resultaron heridas.