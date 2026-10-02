El Ejército de Ecuador mata a cinco "terroristas" vinculados al tráfico ilegal de oro

Archivo - En el centro de la imagen, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo. - MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR EN X - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, ha compartido este viernes en sus redes sociales imágenes de algunos de los cinco "terroristas" abatidos por el Ejército, que formaban parte de una "alianza criminal" entre Los Lobos y el colombiano Comandos de la Frontera para la extracción ilegal de oro.

"Los terroristas están muertos, pero la promesa está viva: la cárcel o el infierno", ha afirmado el ministro de Defensa, quien ha explicado que las personas abatidas forman parte de una alianza entre estos dos grupos para operar en la zona de Orellana, ubicada en el este de Ecuador.

Los beneficios de este tráfico ilegal de oro suponen una importante fuente de financiación de este tipo de grupos armados, por lo que Loffredo ha celebrado que se haya podido reducir en cierta manera su capacidad operativa.

Recientemente, las autoridades colombianas han extraditado a Estados Unidos a Giovanny Andrés Rojas, alias 'Araña', líder de Comandos de la Frontera, un grupo nacido en 2017 como una disidencias las extintas FARC, a la que fueron uniéndose con el paso de los años grupos de carácter narcoparamilitar.

Este nuevo operativo llega pocos días después de que militares ecuatorianos y estadounidenses realizaran de manera conjunta en la provincia costera de Manabí, en el que fue abatido Carlos Germán Muñoz Jara, alias 'Charlie', considerado "objetivo de alto valor" por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).