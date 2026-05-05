El Ejército de EEUU afirma que el objetivo final del plan de Trump en Ormuz es crear "una ruta bidireccional"

Archivo - El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth (derecha), observa mientras el comandante del Comando Central (CENTCOM), Brad Cooper (izquierda), responde a una pregunta durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington DC - Europa Press/Contacto/Po2 Carson Croom/Dod

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Comando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos ha indicado que el objetivo final del Proyecto Libertad, la iniciativa con la que Washington quiere facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico ante el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, será abrir en el estratégico paso "una ruta bidireccional".

"En última instancia será una ruta bidireccional", ha declarado el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, en una rueda de prensa celebrada este lunes en la que ha abordado la "ruta despejada" por el Ejército para facilitar el tránsito de dos mercantes con bandera estadounidense unas horas antes. "Lo más importante es que los barcos salgan a corto plazo. Y con el tiempo, sin duda, también veremos que llegan barcos", ha incidido.

De cualquier modo, ha querido precisar que la misión no incluye "escoltas específicas" a barcos individualizados, una estrategia que llevaría a "emparejamientos de uno para uno" y que, ha argumentado, no sería tan efectiva como el "sistema defensivo (...) de múltiples capas" que han dispuesto las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Cooper se ha manifestado así en una comparecencia en la que ha tratado de explicar las operaciones desarrolladas por el Comando Central en el mar Arábigo, tras una jornada en la que, pese al alto el fuego establecido entre Estados Unidos e Irán, las Armadas de ambos países han mantenido varios enfrentamientos luego de que, según el responsable castrense, "Irán haya interferido" en la actividad del órgano que dirige.

"La Guardia Revolucionaria ha lanzado múltiples misiles de crucero, drones y lanchas rápidas contra los buques que estamos protegiendo", ha señalado poco antes de denunciar el lanzamiento de "misiles de crucero (...) dirigidos a ambos buques de la Armada estadounidense", en una posible alusión a los dos destructores que, como ha confirmado, han "atravesado el estrecho".

Asimismo, ha afirmado que ha habido lanzamientos de "drones contra buques mercantes", que también han sido diana de "seis lanchas rápidas iraníes", neutralizadas todas ellas con helicópteros. De hecho, el jefe del CENTCOM ha asegurado que las fuerzas estadounidenses han "neutralizado todas y cada una de esas amenazas mediante la aplicación precisa de municiones defensivas".

"Puedo confirmar que ningún buque militar estadounidense ha sido alcanzado, ni tampoco ningún buque insignia estadounidense", ha declarado, alegando también que "todos los misiles y drones que se dispararon contra nosotros y los buques comerciales fueron interceptados con éxito" y que "no ha habido heridos".

En este contexto, ha recomendado "encarecidamente a las fuerzas iraníes que se mantengan alejadas de los activos y el personal estadounidenses que operan en aguas internacionales, en el estrecho de Ormuz y sus alrededores". "Los comandantes estadounidenses presentes en la zona tienen plena autoridad para defender sus unidades y el transporte marítimo comercial, como hemos podido comprobar", ha advertido.

EVITA PRONUNCIARSE SOBRE EL ALTO EL FUEGO TRAS LOS ENFRENTAMIENTOS

Pese a los enfrentamientos con fuego real entre buques estadounidenses e iraníes que ha narrado, Cooper ha evitado pronunciarse "sobre si el alto el fuego ha terminado o no". "Creo que lo fundamental es que estamos allí simplemente como fuerza defensiva para brindar una defensa sólida y multicapa a los buques mercantes (...) Lo que vimos esta mañana fue a Irán iniciando un comportamiento agresivo. Simplemente responderemos a eso, de acuerdo con las instrucciones del presidente", ha expresado, en alusión al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, el líder del CENTCOM ha defendido la legitimidad de las operaciones norteamericanas en el mar Arábigo alegando que "las fuerzas estadounidenses están ayudando a la comunidad internacional a restablecer el flujo del comercio mundial, mientras que la Guardia Revolucionaria, por otro lado, está haciendo todo lo posible por aterrorizar y amenazar el transporte marítimo comercial".

A este respecto, ha querido separar el denominado Proyecto Libertad del "bloqueo en el golfo de Omán" que, ha recordado, está "reforzando". "Primero, como muchos de ustedes ya han informado, estamos reforzando el bloqueo en el Golfo de Omán. No hay comercio entrando ni saliendo de Irán y mantendremos este esfuerzo. Segundo, hemos abierto un paso a través del estrecho de Ormuz para permitir el libre flujo del comercio", ha transmitido, tratando de diferenciar así las dos operaciones llevadas a cabo en la misma región por el Comando Central.