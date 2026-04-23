El Ejército de EEUU asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes en medio de su bloqueo

Buque de guerra estadounidense desplegado para el bloqueo de puertos iraníes ordenado por la Administración de Donald Trump - CENTCOM EN X

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha cifrado este miércoles en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte "han acatado" las directrices de los militares norteamericanos.

Así lo ha anunciado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que ha afirmado que "las fuerzas estadounidenses han ordenado a 31 buques que den la vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" al difundir en redes una infografía acerca del propio bloqueo.

En ella, el órgano castrense ha alegado que "la mayoría de los buques han acatado las órdenes estadounidenses" y que, igualmente, "la mayoría de los buques obligados a dar la vuelta han sido petroleros".

Asimismo, ha precisado, con respecto al despliegue del Ejército norteamericano, que la misión cuenta con "más de 10.000 soldados", "más de 100" aeronaves de combate, de vigilancia y helicópteros y "más de 17 buques de guerra", entre los que habría portaaviones, buques de asalto y de transporte anfibios, de desembarco y de combate litoral, y también destructores de misiles guiados.

Por otra parte, este mismo miércoles el referido mando ha querido negar "informaciones inexactas", atribuidas a "algunos medios de comunicación", relacionadas con que varios buques mercantes habrían eludido el cierre perimetral impuesto por Washington en el estrecho, citando como ejemplos a las embarcaciones Hero II y Hedy, de bandera iraní.

"El Hero II y el Hedy no han atravesado el bloqueo como parte de una flotilla que transportó millones de barriles de petróleo al mercado", ha defendido el CENTCOM agregando que "los petroleros con bandera iraní se encuentran fondeados en Chah Bahar, Irán, tras haber sido interceptados por las fuerzas estadounidenses a principios de esta semana".

Por su parte, el buque petrolero Dorena, según ha agregado la autoridad castrense, "ha estado bajo la escolta de un destructor de la Armada de Estados Unidos en el océano Índico, tras haber intentado anteriormente violar el bloqueo".

"El Ejército estadounidense tiene alcance global. Las fuerzas estadounidenses están operando y haciendo cumplir el bloqueo en todo Oriente Próximo y más allá", ha espetado.