El Ejército de EEUU detecta actividad "sospechosa" de drones sobre la base militar británica de Lakenheath

Archivo - Los F-15 se preparan para despegar en Lakenheath, Reino Unido - Martin Pope / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha informado este viernes de que ha detectado una "sospecha de actividad no autorizada de drones" sobre la base de la Real Fuerza Áerea Británica (RAF, por sus siglas en inglés) en Lakenheath, en el este de Reino Unido, empleada por las fuerzas del país norteamericano.

La fuerzas estadounidenses han enviado una alerta al personal de la citada base militar, situada en Suffolk, ordenándoles que "se refugiaran" tras detectar una "presunta actividad no autorizada de drones". "Busquen la sala de refugio más cercana", señalaba el aviso al que ha tenido acceso Skynews.

Un portavoz de la Fuerza Áerea estadounidense ha confirmado el suceso en declaraciones a esta cadena de televisión, así como que "no se vieron afectados ni el personal, ni las aeronaves, ni las infraestructuras.

"Seguimos colaborando estrechamente con nuestros homólogos del país anfitrión para garantizar la seguridad de nuestros militares estadounidenses, de los civiles tanto estadounidenses como del país anfitrión, de los contratistas y de todas nuestras familias", ha agregado, defendiendo la protección de la "comunidad compartida" como una responsabilidad "conjunta".

Es por ello que el portavoz ha aprovechado para emplazar a todo ciudadano que presencie o detecte "cualquier actividad inusual o sospechosa" a denunciarla ante las autoridades locales.

El incidente se produce después de que el Ejército estadounidense haya evacuado este lunes más de una docena de aviones de combate de otra base de la RAF en Suffolk, la Mildenhall, ante informes de amenaza a la seguridad presuntamente relacionada con Irán.

Las fuerzas estadounidenses hicieron lo mismo con sus bombarderos B-1 de la base de la RAF de Fairford, situada en en el condado inglés de Gloucestershire, escenario de un incidente a finales de septiembre que tampoco se saldó con víctimas ni daños materiales, aunque es la unidad antiterrorista de la Policía quien ha estado a cargo de la investigación.

Esta base sido usada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.