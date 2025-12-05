El Ejército de EEUU felicita a Siria por desarticular una red de contrabando de armas para Hezbolá

Archivo - Imagen de archivo de un combatiente del Ejército sirio - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha trasladado este viernes sus felicitaciones a las autoridades sirias después de la operación que han efectuado esta semana para desarticular una red de contrabando de armas que tenía como destino las milicias del partido chií libanés Hezbolá.

La operación fue efectuada en la zona de Yebé, cerca de la capital, Damasco, y acabó con la muerte de una persona sospechosa de ser parte de una red de contrabando de minas antipersona para las milicias libanesas.

"Felicidades a las fuerzas de seguridad sirias por la reciente interceptación de múltiples cargamentos de armas, que estaban destinados a Hezbolá", ha indicado en un comunicado el comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper.

"Nuestros socios regionales comparten el interés de garantizar el desarme de Hezbolá y de preservar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo", ha añadido el almirante Cooper.