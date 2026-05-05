El Ejército de EEUU mata a dos personas en un nuevo bombardeo contra una supuesta narcolancha en el mar Caribe

Archivo - Supuesta embarcación de narcotráfico atacada por EEUU en el Caribe - FUERZAS ARMADAS DE EEUU - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha matado a dos personas en un nuevo bombardeo ejecutado contra una embarcación en el mar Caribe a la que, como en anteriores ocasiones, ha atribuido a actividades relacionadas con el narcotráfico.

Así lo ha anunciado el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que ha alegado en una publicación en redes sociales que "la información de inteligencia ha confirmado que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico".

De este modo, han muerto dos hombres a los que el SOUTHCOM ha descrito como "dos narcoterroristas varones" y que tripularían la embarcación supuestamente "operada por organizaciones terroristas designadas", como ha alegado el Ejército en sus anteriores bombardeos enmarcados en la denominada operación Lanza del Sur, justificada por Washington como parte de su estrategia contra el narcotráfico.

La acción militar, un "ataque cinético letal" ejecutado "bajo las órdenes del comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan", eleva a 187 el balance de víctimas mortales de la campaña militar estadounidense, desarrollada a ambas orillas de las Américas y blanco de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales.