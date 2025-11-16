El Ejército de EEUU pide a Irán explicaciones por la incautación del petrolero 'Talara'

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha exigido este domingo a la Guardia Revolucionaria de Irán que explique los motivos que han llevado a la incautación del petrolero 'Talara', interceptado en aguas del golfo Pérsico y cerca del estrecho de Ormuz, y en aguas iraníes desde el pasado sábado.

Hasta ahora, las autoridades iraníes se han limitado a informar de que el barco contenía un "cargamento no autorizado". De acuerdo con la información de la operadora, el buque transportaba 30.000 toneladas de productos petroquímicos con destino a Singapur cuando fue interceptado el viernes por efectivos militares iraníes a las 7.30 horas del viernes.

Ahora, el mando central del Ejército ha publicado un comunicado en que exige a Teherán "que explique a la comunidad internacional el fundamento jurídico de sus acciones".

"El uso de fuerzas militares por parte de Irán para abordar y capturar un buque mercante en aguas internacionales constituye una flagrante violación del derecho Internacional, que socava la libertad de navegación y el libre flujo del comercio", ha remachado el Ejército.