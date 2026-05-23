El Ejército de EEUU ha "redirigido" 100 barcos comerciales desde el comienzo de su bloqueo al perímetro de Ormuz

Un avión de combate de EEUU despega del portaaviones 'Gerald Ford' - Europa Press/Contacto/Mc2 Tajh Payne/U.S Navy

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha "redirigido" a un centenar exacto de barcos comerciales desde el comienzo, el pasado 13 de abril, de su bloqueo sobre el perímetro del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control iraní, según ha informado este sábado el Mando Central militar norteamericano (CENTCOM) en un comunicado.

"El CENTCOM ha logrado el hito de redirigir 100 barcos comerciales mientras ejecuta su bloqueo marítimo contra Irán", ha comunicado el mando en redes sociales. Cuatro barcos han sido "incapacitados", según el CENTCOM, en referencia a barcos de bandera iraní abordados por su despliegue en el perímetro del estrecho.

El Ejército de EEUU ha permitido el paso de 26 barcos con ayuda humanitaria, de acuerdo con el comunicado.

Irán, por su parte, se limita informar regularmente de que, cada día, permite el paso por el estrecho de decenas de barcos que cumplen con la nueva reglamentación que Teherán ha estipulado para permitir el paso por la zona y que comprende el pago de un "peaje" a través de la llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, el organismo que el Gobierno iraní ha creado a tal efecto.