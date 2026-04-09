El Ejército de EEUU señala que vigila el cumplimiento de la tregua: "Seguimos preparados si se nos requiere"

El destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke de la Armada de los Estados Unidos lanza un misil de ataque terrestre Tomahawk en el marco de la Operación Furia Épica. - Europa Press/Contacto/U.S Navy/U.S. Navy

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha señalado este jueves que sigue presente en la región de Oriente Próximo y vigila el cumplimiento de la tregua temporal pactada con Irán, incidiendo en que sus contingentes siguen listos para reactivar la operación 'Furia Épica' si lo requiere la situación.

"Las fuerzas estadounidenses han detenido las operaciones ofensivas de acuerdo con el alto el fuego en curso. Sin embargo, seguimos presentes, seguimos vigilantes y seguimos preparados si se nos requiere", ha indicado el comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, en la última actualización publicada en sus redes sociales.

Cooper ha recalcado que Estados Unidos sigue "hombro con hombro" con sus socios regionales para "mantener el sistema de defensa antiaérea activo más sofisticado y amplio del mundo", después de que los países del Golfo se hayan enfrentado a oleadas de ataques iraníes, lanzados en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

En su actualización, el CENTCOM ha recalcado que ha cumplido el objetivo último de "desmantelar la capacidad del régimen iraní para proyectar poder más allá de sus propias fronteras", y tras incidir en el papel de más de 50.000 efectivos estadounidenses desplegados, ha recalcado que Irán sufrió "una derrota militar generacional".

"Estados Unidos e Israel destruyeron sistemáticamente la capacidad de Irán para llevar a cabo operaciones a gran escala durante los próximos años. La capacidad militar convencional de Irán, construida durante 40 años a un coste de miles de millones de dólares, ha sido eliminada", ha resumido, para reiterar que los más de 13.000 objetivos golpeados han logrado destruir las capacidades de misiles, drones y navales de Teherán.

Estados Unidos e Irán llegaron este martes a un acuerdo para pausar dos semanas la guerra, en medio de los esfuerzos diplomáticos para una salida negociada al conflicto. Esta tregua, que según el vicepresidente estadounidense y negociador jefe, JD Vance, es "frágil" se ve además cuestionada por los bombardeos de Israel contra Líbano por lo que Teherán ya ha avisado de que "las negociaciones carecen de sentido" si continúa la oleada de ataques iraníes.

En todo caso, Pakistán albergará negociaciones entre ambas delegaciones en Islamabad para intentar lograr un acuerdo final que ponga fin a las hostilidades y restaure la estabilidad en el estratégico paso de Ormuz.