El Ejército y la Guardia Costera de China patrullan zonas en disputa para "salvaguardar la soberanía"

Archivo - Un militare chino (PLA) en una imagen de archivo. - CHINA STRINGER NETWORK / REUT - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera de China han realizado este miércoles labores de patrullaje conjuntas en zonas cercanas al bajo de Masinloc, llamado Huangyan Dao en territorio chino, con el objetivo de "salvaguardar la soberanía" de Pekín en zonas en disputa del mar de China Meridional.

Unidades navales y aéreas del Mando del Teatro Sur del Ejército de China han llevado a cabo labores de patrullaje de "preparación para el combate" en la zona, según han explicado en un comunicado conjunto.

Así, han organizado sus fuerzas para "patrullar en las áreas correspondientes" para "mejorar el control de estas zonas y servir como medida eficaz contra todo tipo de violaciones de derechos y actos de provocación", tal y como ha recogido la agencia estatal de noticias Xinhua.

"Huangyan Dao forma parte del territorio inherente de China. El Ejército chino protegerá con firmeza la soberanía y la seguridad de China y mantendrá firmemente la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional", han recalcado, al tiempo que han destacado que se están reforzando estas medidas ante la presencia de "barcos que participan en actividades ilegales".

"China tiene derechos históricos en el mar de China Mericional y también aguas internas, mar territorial, una zona continua y una zona económica exclusiva, además de plataforma continental", ha añadido respecto a una zona de continuas tensiones con Filipinas.