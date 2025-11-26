El Ejército de Israel anuncia una gran operación antiterrorista en el norte de Cisjordania

Archivo - Miembros de las fuerzas de Israel en la localidad cisjordana de Al Ram, cerca de Ramala (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una gran operación antiterrorista a gran escala en el norte de Cisjordania, una medida para la que contará con la participación del Shin Bet, la Inteligencia interna israelí, y la Guardia Fronteriza.

"Las fuerzas israelíes han comenzado a actuar en la zona para frustrar las acciones terroristas. No permitiremos que el terrorismo se establezca en la región y estamos trabajando activamente para frustrarlo", ha afirmado el Ejército en un comunicado.

La violencia en Cisjordania no ha cesado desde que Israel puso en marcha su ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Este martes, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) alertó de que casi 50 niños han muerto a lo largo de 2025 a causa de la que ha descrito ya como la "peor crisis humanitaria" en décadas en la zona.

El pasado mes de octubre, la violencia israelí en Cisjordania alcanzó máximos históricos, tal y como afirmó la propia UNRWA, que comenzó a investigar los ataques de colonos israelíes en 2013.

La agencia estima que solo durante el mes de octubre los colonos destruyeron unos 3.000 olivos, claves para la deteriorada economía palestina.