El Ejército de Israel anuncia la muerte de cinco supuestos miembros de Hezbolá en bombardeos en Líbano

Archivo - Un grupo de personas inspecciona los daños causados por un bombardeo de Israel contra Abassiyé, en Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de cinco supuestos miembros del partido-milicia chií Hezbolá en bombardeos ejecutados el miércoles contra puntos del sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado el 16 de abril, prorrogado la semana pasada con la mediación de Estados Unidos.

Así, ha afirmado que "cinco terroristas de Hezbolá que operaban cerca de elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano fueron eliminados", antes de denunciar ataques con drones contra sus tropas en el sur de Líbano, en el marco de la nueva invasión lanzada a raíz de las hostilidades desatadas el 2 de marzo.

En este sentido, ha confirmado además que Hezbolá ha derribado uno de sus drones con un misil tierra-aire, si bien ha resaltado que "no hay temor sobre una filtración de información" del aparato. "El incidente está siendo investigado", ha remachado a través de un breve comunicado.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.500 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.