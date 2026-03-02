El Ejército de Israel asegura haber matado a altos cargos de Inteligencia iraníes en el ataque inicial a Teherán

Archivo - Ataque contra Irán lanzado por sorpresa el 28 de febrero de manera conjunta entre EEUU e Israel. - Europa Press/Contacto/Sepahnews - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado este lunes haber matado a altos cargos de Inteligencia iraníes en el ataque inicial lanzado contra Teherán, en el marco de la ofensiva sorpresa del sábado lanzada junto a Estados Unidos para descabezar a la República Islámica y que deja más de 500 muertos en el país asiático, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército iraní.

En un mensaje en redes sociales, las FDI confirma que lanzó un ataque contra la sede del Ministerio de Inteligencia siguiendo "precisa información de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel". "Fueron localizados y eliminados durante el ataque inicial de la Operación 'León Rugiente'", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

El balance de Israel es que el ataque acabó con el vice ministro de Inteligencia, Yahya Hamidi, al que señala por esta encargado de 'Asuntos de Israel' y acusa de "liderar actividades terroristas contra judíos, actores occidentales y opositores al régimen dentro y fuera de Irán".

También habría caído en esta operación Jalal Pour Hossein, jefe de la división de Espionaje, entre otros altos cargos del Ministerio.

El sábado Estados Unidos lanzó una ofensiva sorpresa conjunta con Israel con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Teherán. El ataque acabó con el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, una operación a la que Irán ha respondido atacando Israel e intereses militares estadounidenses en países del Golfo.