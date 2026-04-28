El Ejército de Israel ataca 20 lugares en el sur de Líbano y el valle de la Becá (este) pese al alto el fuego

Archivo - Edificios destruidos por bombardeos israelíes en el valle de la Becá, en el este de Líbano - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este lunes haber atacado una veintena de "infraestructuras terroristas" atribuidas al partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano y también en el valle de la Becá, en el este del país, pese al alto el fuego vigente, prorrogado la pasada semana, para poner fin a los enfrentamientos con el grupo chií.

"Durante el día, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado más de 20 infraestructuras terroristas en el valle de la Becá y en varias zonas del sur del Líbano, incluyendo depósitos de armas y plataformas de lanzamiento de la organización terrorista Hezbolá", ha asegurado un portavoz militar en un comunicado.

En concreto, las fuerzas israelíes han atacado en la Becá "un emplazamiento utilizado para la fabricación de armas y el almacenamiento de arsenales de la organización terrorista Hezbolá", según la nota difundida, que apunta a la detección por parte de las autoridades israelíes de "actividad para restaurar" las instalaciones.

Asimismo, el Ejército ha asegurado haber atacado otros "almacenes de armas" tanto en este valle como en varias zonas del sur de Líbano, donde los objetivos también habrían incluido "estructuras militares y plataformas de lanzamiento desde las cuales los terroristas de la organización lanzaban cohetes hacia el territorio del Estado de Israel", según el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Las FDI continuarán actuando contra las amenazas a los ciudadanos del Estado de Israel y a sus propias fuerzas", ha advertido, antes de asegurar que las fuerzas israelíes "actúan de conformidad con las directrices del alto mando político".

La campaña militar israelí en Líbano no ha cejado, pese al alto el fuego teóricamente en vigor y prorrogado la semana pasada en el marco de las negociaciones entre los dos países para poner fin a los enfrentamientos con Hezbolá. De hecho, este mismo lunes han muerto cuatro personas y otras 51 han resultado heridas, incluidos tres niños, según ha informado el Ministerio de Sanidad libanés, cuyo balance de víctimas por los ataques de Israel desde el 2 de marzo supera ya los 2.520 muertos y los 7.800 heridos.