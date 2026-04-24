El Ejército de Israel ataca "estructuras militares" de Hezbolá en el sur de Líbano

Archivo - Imagen de archivo de ataques perpetrados por Israel contra Líbano. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha lanzado este viernes varios bombardeos contra "estructuras militares" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, en lo que describe como "una respuesta" a un lanzamiento de proyectiles por parte del grupo libanés contra el norte de Israel.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado estructuras militares en Jirbet Salem y Tulin, en el sur de Líbano, que eran usadas por Hezbolá para promover planes terroristas contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel", ha indicado en un breve comunicado.

Así, ha resaltado que "los ataques fueron llevados a cabo en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá hacia la zona de Shtula durante la noche del jueves", suceso que se saldó sin víctimas, en medio del frágil alto el fuego entre Israel y Líbano, cuya prórroga fue anunciada el jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump.