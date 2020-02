El Ejército de Israel crea un mando destinado exclusivamente a hacer frente a la amenaza que supone Irán

Publicado 13/02/2020 22:20:36 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves el lanzamiento de un plan multianual que incluye la creación de un mando destinado exclusivamente a hacer frente a la amenaza que supone Irán para el país.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Aviv Kochavi, ha destacado que "el plan incrementará la letalidad del Ejército, en alcance y en precisión".

"Los desafíos que tenemos alrededor no nos permiten esperar. Por ello, y pese a la complejidad (que supone), el plan multianual está en marcha", ha recalcado, antes de agregar que el mismo ha recibido el nombre de 'Momentum' (Ímpetu).

El nuevo mando estará encabezado por un mayor general y estará centrado en analizar las amenazas que emanan desde Irán y planear la campaña israelí contra Teherán, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

Así, 'Momentum' contempla un incremento de las capacidades de ataque, incluido el uso de medios tecnológicos en aviación militar, el aumento de la Inteligencia militar y la recopilación de esta información a través de satélites, e impulsar las capacidades a nivel informático, tanto a nivel defensivo como ofensivo.

El plan ha sido aprobado por el ministro de Defensa, Naftali Bennett, quien ha recalcado que 'Momentum' "permitirá a las FDI golpear al enemigo más rápido, con más fuerza y con más letalidad, permitiendo derrotarlo y lograr la victoria".

"Las amenazas no nos están esperando", ha destacado Kochavi, quien ha argumentado que Israel "está en un momento en el que si no pisa fuerte el acelerador y aumenta la diferencia (con sus enemigos), se determinará no en un mes ni un año, sino en pocos años, cómo se gana y cómo de rápido se gana".

Según 'The Jerusalem Post', el plan contempla la retirada de un tanque de carros de combate y el reemplazo de 150 Merkava MK3 por avanzados Merkava MK4, así como el despliegue de una nueva división de infantería para responder a un posible ataque por tierra.

El Ejército israelí expandirá además sus capacidades defensivas e iniciará un despliegue a nivel nacional del sistema antiaéreo 'Cúpula de Hierro', en lugar de trasladarlo según la situación a diversos puntos del país.

Por último, destinará más fondos para Inteligencia con el objetivo de "detectar fuerzas enemigas" en zonas urbanas e incrementará las capacidades de sus cuarteles en Cisjordania para la identificación de amenazas y la respuesta frente a ellas.