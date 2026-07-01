El Ejército de Israel lanza dos ataques en minutos contra una localidad en el sur de Líbano

Israel ataca con drones la ciudad de Nabatiyé, en el sur de Líbano - Abdul Kader Al Bay / Zuma Press / Europa Press / C

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este miércoles dos ataques en menos de media hora contra la localidad de Nabatiyé al Fauqa, en el sur de Líbano, sin que hasta el momento se hayan confirmado víctimas y pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y el acuerdo marco alcanzado la semana pasada para sentar las bases de una paz duradera entre los dos países.

Según las informaciones de la agencia de noticias libanesa NNA, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han llevado a cabo en pocos minutos dos ataques con drones en este municipio de la homónima gobernación.

El primero de los ataques ha tenido como objetivo un coche aparcado, mientras que el segundo ha ido dirigido contra un equipo de la Defensa Civil de la Autoridad Islámica de Salud (vinculada al partido-milicia chií Hezbolá) que se acercó a inspeccionar el lugar del bombardeo, por lo que tuvo que abandonar la zona, de acuerdo al diario 'L'Orient-Le Jour'. Las FDI no se han pronunciado hasta el momento sobre estos ataques.

El Ministerio de Sanidad libanés ha elevado este miércoles a 4.297 los muertos y en 12.196 los heridos a causa de bombardeos perpetrados por Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, día en que la tropas israelíes y Hezbolá retomaron sus combates tras el asesinato del entonces líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país asiático.