Al menos un muerto en nuevos ataques de Israel contra "infraestructura de Hezbolá" en Líbano

Archivo - Miembros del partido-milicia chií Hezbolá durante un desfile en la capital de Líbano, Beirut (archivo)- Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Líbano han informado este jueves de que al menos una persona ha muerto y más de una veintena han resultado heridas en un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra zonas del valle de la Becá, en el este del país.

Previamente, el Ejército israelí ha anunciado una nueva ronda de ataques contra infraestructura del partido-milicia Hezbolá en el este de Líbano, unos bombardeos que llegan a pesar del alto el fuego acordado hace más de un año entre las autoridades israelíes y el grupo libanés.

Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que el objetivo de estos bombardeos eran "objetivos" de Hezbolá en la zona del barrio de la Becá y ha matizado que la infraestructura atacada "pertenecía a la fuerza Raduán", las fuerzas especiales del partido-milicia.

Así, ha matizado que en total se han visto afectados "ocho complejos militares" de esta fuerza, los cuales "se utilizaban para almacenar armas, entrenar terroristas y planificar ataques contra tropas del Ejército de Israel, además de civiles".

"Los intentos de Hezbolá de rearmarse constituyen una violación de los acuerdos de alto el fuego entre Israel y Líbano", recalca el texto.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.