El Ejército de Israel lanza una "operación antiterrorista extensa" en Hebrón, Cisjordania

Archivo - Militares israelíes en Hebrón (archivo) - Mamoun Wazwaz/APA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes el inicio de una "operación antiterrorista extensa" en la ciudad cisjordana de Hebrón y ha manifestado que las operaciones "durarán varios días", sin que las autoridades palestinas hayan reaccionado por ahora a estas nuevas incursiones militares en el territorio.

"Las fuerzas de seguridad iniciaron una operación antiterrorista extensa en Hebrón", ha dicho en un breve comunicado, en el que ha asegurado que sus fuerzas buscan "desmantelar infraestructura terrorista, erradicar la posesión ilegal de armas y mejorar la seguridad en la zona".

Así, ha manifestado que "se espera que la operación continúe durante varios días", por loque ha hecho hincapié en que durante los mismos "habrá un mayor movimiento de elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de las operaciones, sin más detalles por el momento.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado cerca de 1.050 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.