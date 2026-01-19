Israel bombardea "infraestructura terrorista" de Hezbolá en el sur de Líbano pese al alto el fuego en vigor

Archivo - Un hombre camina por una calle de Tiro, en Líbano, tras un ataque ejecutado por el Ejército de Israel (archivo) - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este lunes nuevos bombardeos contra "infraestructura terrorista" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas a causa de estos ataques, sobre los que Beirut no se ha pronunciado.

Así, ha manifestado en un comunicado que entre los objetivos atacados figuran "estructuras militares utilizadas para ejercicios y entrenamientos de Hezbolá para planificar ataques" y "entradas de túneles usados para almacenar armas", así como "puntos de lanzamiento" y "estructuras militares adicionales".

"La actividad de Hezbolá en estos lugares constituye una violación de los acuerdos de alto el fuego entre Israel y Líbano", ha zanjado, en referencia al acuerdo de alto el fuego, alcanzado tras trece meses de combates con el grupo al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.