El Ejército de Israel mata a dos adolescentes palestinos en los alrededores de Jerusalén

Archivo - Vehículos militares del Ejército de Israel durante una operación en la ciudad de Yenín, Cisjordania (archivo) - Nasser Ishtayeh / Zuma Press / Contactophoto

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado a tiros a dos adolescentes palestinos en la localidad de Al Judeira, en los alrededores de Jerusalén, según han denunciado las autoridades palestinas, tras lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado que ambos "lanzaron un cóctel molotov" en la zona.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha señalado que los fallecidos son Mohamad Abdulá Teim y Mohamad Rashad Fadel Qasem, ambos de 16 años. Las fuerzas israelíes mantienen retenidos los cuerpos, sin que hayan sido entregados por ahora, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

El Ejército israelí ha indicado en un comunicado que "dos terroristas que prendieron fuego y lanzaron cócteles molotov hacia una zona civil fueron identificados" en la zona, cerca del muro de separación levantado por Israel. "Las fuerzas eliminaron a los dos terroristas. No hay bajas entre nuestras fuerzas", ha remachado.

Asimismo, ha publicado un breve vídeo en el que se ve a dos personas encendiendo un cóctel molotov y lanzándolo por encima del muro, tras lo que se les ve corriendo y cayendo al suelo, aparentemente por los disparos efectuados por las tropas israelíes segundos después del lanzamiento del artefacto.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por Hamás y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.