Un tribunal pone en arresto domiciliario a la ex fiscal militar israelí por filtrar abusos a un preso palestino

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Tel Aviv ha dictado este viernes diez días de arresto domiciliario a la ex fiscal militar de Israel Yifat Tomer-Yerushalmi, imputada por filtrar un vídeo que exhibe abusos sexuales cometidos por militares del país contra un preso palestino.

Las imágenes, difundidas en agosto de 2024 por un canal de noticias israelí, muestran a reservistas la base militar de Sde Teiman, en el sur de Israel, que apartan a un detenido palestino antes de rodearlo con escudos antidisturbios para impedir la visibilidad mientras recibe una paliza y es empalado en el recto por un objeto puntiagudo.

El preso, que necesitó de intervención médica por heridas graves, fue liberado y enviado a Gaza en octubre como parte de un intercambio durante el primer alto el fuego de la guerra.

Tomer-Yerushalmi esgrimió que había filtrado el vídeo para "contrarrestar la propaganda falsa" tras criticar los esfuerzos de la ultraderecha a la hora de desprestigiar la veracidad de las imágenes y defender la integridad de sus investigaciones contra militares acusados de actos delictivos.

Ahora, y de acuerdo con el dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv, la ex fiscal deberá pasarse la próxima semana y media dentro de los límites de su residencia y no podrá mantener contactos durante los próximos 55 días con cualquier persona implicada en un caso que adquirió nuevos tintes dramáticos el pasado fin de semana, cuando el Ejército dio temporalmente por desaparecida a Tomer-Yerushalmi hallada finalmente horas después en una playa de Tel Aviv.