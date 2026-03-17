El Ejército de Israel mata a dos palestinos por "tirar piedras contra vehículos israelíes" en Cisjordania

Archivo - Tropas israelíes en el norte de Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes que una de sus unidades de francotiradores ha matado a dos personas en Cisjordania "que lanzaban piedras contra vehículos israelíes" en una carretera cerca de la localidad de Sinjil, al norte de Ramala, donde la agencia palestina Sanad ha informado también de la muerte a tiros de dos personas a manos de tropas israelíes.

"Francotiradores de la unidad 636 han abatido a terroristas que lanzaban piedras contra vehículos israelíes en una carretera principal cerca de Sinjil", ha afirmado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado en el que ha descrito la actuación de sus militares como "una operación selectiva llevada a cabo hace poco".

Al hilo, las FDI han apuntado a que sus tropas han llegado a identificar hasta a tres personas que estarían lanzando piedras, "dos de las cuales han sido abatidas". Tras ello, el Ejército "ha iniciado la persecución del terrorista restante", asegurando que sus fuerzas "continuarán operando para frustrar el terrorismo y mantener la seguridad de los residentes de la zona", perteneciente a Cisjordania.

La Autoridad General para Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina ha informado de que uno de los fallecidos es un menor de 17 años, cuyo cadáver ha sido retenido por los soldados israelíes, según ha recogido la agencia palestina de noticias Wafa.