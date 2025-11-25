El Ejército de Israel mata a un "terrorista palestino" implicado en un ataque mortal en agosto de 2024

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de un "terrorista palestino" responsable de la muerte de un agente israelí en un ataque perpetrado en agosto de 2024 en una zona industrial en Cisjordania, en el marco de una nueva incursión en los alrededores de la ciudad cisjordana de Yenín.

Así, ha indicado en un comunicado que el palestino, identificado como Sultán Abdulghani, ha sido "eliminado" en una zona situada al sur de Yenín, en el marco de una operación que se ha saldado además con la detención de otros cinco sospechosos.

"Las fuerzas rodearon el edificio en el que el terrorista estaba atrincherado y, tras un intercambio de disparos, mataron al terrorista", ha afirmado, antes de recalcar que los militares hallaron además varias armas y municiones en el lugar.

Abdulghani era sospechoso de perpetrar un ataque el 18 de agosto de 2024 que se saldó con la muerte de Gidon Peri, un agente de seguridad de la zona industrial de Bar On, situada en los alrededores del asentamiento de Kedumim.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha lamentado la muerte de Abdulghani, a quien ha descrito como un "mártir" que formaba parte del grupo, antes de confirmar que estuvo detrás del ataque que "se saldó con la muerte de un colono" en agosto de 2024, según el diario palestino 'Filastin'.

La operación ha tenido lugar después de que las tropas israelíes mataran el lunes en la ciudad cisjordana de Nablús a un palestino al que atribuyen un ataque perpetrado el año pasado en una de las entradas de la localidad que se saldó con la muerte de dos militares de Israel.