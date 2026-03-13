El Ejército de Israel mata a tiros a dos palestinos en los alrededores de la ciudad cisjordana de Nablús

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado a tiros a dos palestinos en una nueva operación llevada a cabo en los alrededores de la ciudad de Nablús, en Cisjordania, según han denunciado las autoridades palestinas, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente.

La Autoridad General para Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina ha indicado en un comunicado publicado en sus redes sociales que los fallecidos son Mamun Badaui Idris Rashdan, de 25 años, y Muhamad Alí Basan Rashdan, de 24, quienes han sido "tiroteados por la ocupación cerca de Nabús". "La ocupación retiene sus cuerpos", ha denunciado.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, las tropas israelíes abrieron fuego contra un vehículo en el que viajaban ambas personas cerca del grupo de Zatara, al sur de Nablús, tras lo que el Ejército de Israel ha levantado varios puestos de control en la zona.

El suceso ha tenido lugar en medio de un aumento de las incursiones militares y los ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este. Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) afirmó a principios de enero que durante 2025 se había documentado la muerte de 240 palestinos, incluidos 55 niños, a manos de las fuerzas israelíes o los colonos. Estas cifras recogen 225 muertes por acciones del Ejército y la Policía, nueve en ataques de colonos y seis en los que "se desconoce si fueron asesinados por fuerzas o colonos israelíes".