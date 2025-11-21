El Ejército de Israel mata a tiros a un palestino que supuestamente hirió a un militar israelí en Cisjordania

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes que ha matado a tiros cerca de la ciudad cisjordana de Nablús a un palestino que supuestamente hirió en la víspera a un militar israelí en un incidente cuya autoría reclamó el brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas Al Quds.

"En la localidad de Tel, cerca de Nablús, (...) soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), bajo la dirección del Shin Bet, han abatido al terrorista que ayer disparó e hirió a un reservista. El terrorista era miembro activo de la Policía palestina", reza un comunicado de las FDI.

Según han indicado, los militares "identificaron al terrorista portando un arma larga y este disparó contra las tropas, que lo abatieron". Además, han detenido a "otro terrorista que se había rendido" y que "también era un agente de la Policía palestina".

También durante la jornada, el Ejército israelí ha detenido a otros dos "terroristas", también policías, que han sido entregados al Shin Bet para "una investigación más exhaustiva".

Por su parte, la Autoridad General de Asuntos Civiles palestina ha confirmado que un varón de 24 años, identificado como Yunis Walid Muhamad Ishtayé, ha muerto "por balas de la ocupación en Tel" y ha acusado a las tropas israelíes de "retener el cuerpo", según un comunicado publicado en su perfil de Facebook.