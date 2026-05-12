El Ejército de Israel ordena de madrugada a los habitantes de Sohmor (Líbano) evacuar la localidad de inmediato

Archivo - Edificios destruidos por ataques aéreos israelíes en el oeste del valle de la Becá, en el este de Líbano - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha exhortado en la madrugada de este martes a los habitantes de la localidad libanesa de Sohmor, en el oriental valle de la Becá, a "evacuar sus hogares de inmediato y alejarse al menos 1.000 metros", advirtiendo del "riesgo" sobre las vidas de quienes no lo hagan.

"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y alejarse al menos 1.000 metros de la aldea, a una zona despejada", ha afirmado el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, en un mensaje en redes en el que lanza una "advertencia urgente a los residentes de la aldea de Sohmor, Líbano".

Al hilo, el vocero militar ha afirmado que "cualquier persona que se encuentre cerca de operativos, instalaciones o armas de (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá está poniendo su vida en riesgo", un mensaje dispuesto apenas unas líneas después de alegar que "las FDI no tienen intención de hacerles daño", pero que "se ven obligadas a actuar con contundencia" ante lo que Adrai ha descrito como "la violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbolá", que también ha acusado a Israel de hacer lo propio.

Se trata de un mensaje prácticamente idéntico a las órdenes de evacuación difundidas horas antes para cerca de diez localidades libanesas --Al Rihan, Jarjua, Kafr Remane, Al Numairiyá, Arab Salim, Jmaijmé, Mashgara, Qlayaa y Haruf--, de cara a nuevos bombardeos en estas zonas.