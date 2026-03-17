El Ejército israelí anuncia la muerte de un "comandante" de Hamás en la Franja de Gaza

Archivo - Varias personas acuden a ayudar al lugar de un bombardeo israelí en Nuseirat, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte de Kamal Ayash, a quien ha identificado como un "comandante" de una unidad antitanque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, en un bombardeo en represalia por un ataque contra soldados israelíes el sábado.

"Las Fuerzas Armadas atacaron y eliminaron al terrorista Kamal Ayash, un comandante clave en la unidad antitanque de la organización terrorista Hamás", han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de un comunicado en redes sociales.

El Ejército ha defendido el ataque como represalia por lo que ha descrito como una "violación del acuerdo de alto el fuego" entre Israel y Hamás cuando un "terrorista" disparó contra soldados israelíes en Gaza este sábado, según la información castrense.

Las FDI han señalado que la unidad antitanque de Hamás es responsable de proporcionar armas "para la promoción y ejecución de acciones terroristas contra las tropas y el Estado de Israel".

La agencia de noticias palestina Wafa informó el sábado de que Kamal Ayash murió en un bombardeo en el área de Al Sawarha, en el oeste del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. En el ataque también fallecieron su mujer y su hijo.

Tras el ataque, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, condenó la "horrible masacre" contra la familia en el bombardeo de su casa, que calificó de "flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego, según recogieron medios palestinos.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha elevado a 671 el número de muertos bajo fuego israelí desde la entrada en vigor en octubre del alto el fuego, pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.