El Ejército israelí anuncia la muerte de seis miembros de Hamás, dos de ellos acusados de perpetrar el 7-O

Archivo - Combatientes de Hamás en la Franja de Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha anunciado este lunes la muerte de seis supuestos combatientes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), dos de ellos acusados de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023, en un bombardeo dirigido en la víspera contra la Franja de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha indicado en redes sociales que se trata de una "célula (...) que preparaba un plan terrorista contra nuestras fuerzas" y ha difundido los nombres de cuatro de los siete integrantes de Hamás muertos en el ataque del domingo.

Así, han identificado a Rami Ibrahim Harb y Mazab Ziaz Dara, de quienes han dicho que "se infiltraron en territorio israelí durante la matanza del 7 de octubre", que dejó 1.200 muertos y unos 250 secuestrados.

Los otros dos identificados son Taufiq Jalidi, otro presunto miembro de Hamás, y Abdel Mahmud Amzi, a quien acusan de pertenecer a los Comités de Resistencia Popular --una coliación de varios grupos armados surgida en el año 2000 y formada principalmente por antiguos combatientes del brazo armado de Al Fatá y la Brigada Mártires de Al Aqsa.

El Ejército ha señalado que sus efectivos están desplegados "de acuerdo a" lo estipulado en el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 y ha asegurado que "continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".