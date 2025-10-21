El Ejército israelí confirma que Cruz Roja está en camino de los cuerpos de otros dos rehenes muertos

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este martes que el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) está ya en camino de los cuerpos de dos rehenes que serán entregados por el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en virtud del acuerdo de alto el fuego alcanzado en la Franja de Gaza.

"Según la información recibida, la Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde recibirá varios ataúdes de rehenes fallecidos", han indicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado sin dar más detalles al respecto.

Asimismo, han pedido "actuar con sensibilidad" y esperar a la identificación oficial de los cadáveres. "Hamás debe respetar el acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes muertos", han zanjado.

Esto se produce después de que las Brigadas Ezeldín al Qasam indicaran que los dos cuerpos han sido exhumados durante la jornada. Hamás ha liberado hasta ahora a los 20 rehenes que permanecían con vida y ha entregado otros trece cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros 15 rehenes muertos.

Poco antes, el Gobierno israelí había destacado que "no acepta ninguna excusa" sobre los retrasos en la entrega de los cadáveres después de que Hamás afirmara que está tardando a la hora de cumplir esta parte del acuerdo por la dificultad para hallar los cuerpos en medio de la devastación causada por la ofensiva contra Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.