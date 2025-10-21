El brazo armado de Hamás asegura que entregará hoy en Gaza los cadáveres de otros dos rehenes israelíes

Archivo - Un miembro de las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), durante una liberación de rehenes israelíes en la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este martes que entregará en las próximas horas los cadáveres de otros dos rehenes israelíes, en el marco del acuerdo alcanzado con Israel para la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

Las Brigadas Ezeldín al Qasam han señalado que estos dos cuerpos han sido exhumados durante la jornada y han afirmado que la entrega tendrá lugar a las 21.00 horas (hora local), sin que por el momento haya más detalles, según el diario palestino 'Filastin'. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha estado mediando en este proceso hasta la fecha.

Poco antes, el Gobierno israelí había destacado que "no acepta ninguna excusa" por parte del grupo sobre los retrasos en la entrega de los cadáveres de rehenes israelíes, después de que Hamás afirmara que está tardando a la hora de cumplir esta parte del acuerdo por la dificultad para hallar los cuerpos en medio de la devastación causada por la ofensiva contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Sosh Bedrosian, una de las portavoces de la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reseñó en rueda de prensa que el grupo palestino debió haber entregado los cuerpos "hace ocho días", después de completar la liberación de los 20 rehenes que seguían retenidos con vida en el enclave. "Sabemos que Hamás puede localizarlos y estamos esperando, por lo que pedimos que vuelvan todos", zanjó.

Hamás ha liberado hasta ahora a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado otros trece cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros 15 cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel.

Durante la jornada, las autoridades de Israel han entregado también los cuerpos de 15 palestinos cuyos cadáveres retenían a raíz de los citados ataques y la ofensiva israelí, con lo que ascienden a 165 el total de muertos que han sido entregados a Gaza, la mayoría de los cuales no han podido ser identificados hasta ahora.

Las autoridades gazatíes han elevado este mismo martes a 68.229 los muertos y a 170.369 los heridos a causa de la ofensiva militar israelí contra el enclave, si bien han reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y en las calles, por lo que considera que la cifra es superior.